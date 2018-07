Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania. Conform INFP, sesimul s-a produs la ora 21:47, la o adancime de 115 kilometri. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca un cutremur s-a produs, vineri, la ora 10:42:47, in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 3.2 pe scara Richter si a fost inregistrat la adancimea de 123 de kilometri.…

- Un seism cu magnitudinea 3,7 s-a produs in judetul Buzau si miercutrea trecuta, cand au avut loc trei cutremure in mai putin de 12 ore.Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a inregistrat in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor…

- Cutremur in Romania. Potrivit INCDFP, un cutremurul s-a produs, marti dupa-amiaza, in judetul Buzau. Seismul cu magnitudinea de 3,3 grade a avut loc la ora 16:31:17, fiind inregistrat la o adancime de 170 de kilometri. Ultimul cutremur din judetul Buzau a avut loc in 13 iunie si a avut magnitudinea…

- Conform INFP, cutremurul din Calarasi a avut magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter si s-a produs intr-o zona unde miscarile tectonice sunt foarte rare. In ultimele zile, in Romania au avut loc foarte multe cutremure, majoritatea de suprafata. Cel mai puternic cutremur de la inceputul…

- Un cutremur cu magnitudinea3 a avut loc vineri dimineata in judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea 3 s-a produs la ora 01.41, la o adancime de 127 de kilometri. Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a inregistrat…

