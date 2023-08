Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii rusi au anuntat, vineri, ca au gasit corpurile tuturor celor zece victime si cutia neagra a avionului prabusit miercuri in regiunea Tver, de la nord de Moscova, in care se afla Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Exista mai multe ipoteze privind cauza prabușirii avionului Embraer 600 in care se afla Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner, scrie canalul ucrainean Nexta intr-un material in care le enumera. Printre ele se afla varianta doborarii avionului de catre apararea antianeriana, dar și ipoteza ca totul…

- Opt cadavre au fost gasite la locul prabușirii unui avion privat la bordul caruia figura pe lista de pasageri Evgheni Prigojin, fondator al grupului de mercenari Wagner, a informat miercuri agenția de presa de stat rusa RIA, citand serviciile de urgența. Potrivit agenției, operațiunile de cautare și…

