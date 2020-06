Custodele Coroanei Romane, Margareta, transmite, intr-un mesaj de Ziua Mondiala a Refugiatului, ca acesta este un moment potrivit pentru a ne arata solidaritatea si a reflecta asupra felului in care putem sa oferim acestor oameni o viata demna cu mai putine griji si cu speranta pentru viitor. "In fiecare an, pe 20 iunie, onoram puterea si curajul a milioane de femei, barbati si copii care au fost nevoiti sa isi paraseasca tara pentru a scapa de conflict sau persecutie. In fiecare zi, suntem impresionati de povestile lor si inspirati de speranta si de forta cu care lupta pentru a reface viata intr-un…