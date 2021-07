Curţi inundate de şoseaua nouă Iaşi - Bârnova Modernizarea soselei Barnova, realizata cu mari intarzieri, a provocat mari probleme unor locuitori din zona. La fiecare ploaie, curtea unei locuinte este in permanenta inundata. Iesenii sunt nevoiti sa puna saci de nisip pentru a limita din efecte. Situatia dureaza de mai bine de un an, dar locuitorii au beneficiat doar de promisiuni. Primaria stie de problema, dar nu a intervenit inca. „Mi-a spus sa nu fac sesizare la Primarie" „Traim u (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Constanta achizitioneaza serviciul de elaborare documentatie tehnico economica aferenta obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului Comercial Carol I" Valoarea totala estimata pentru achizitie este de 300.000 lei Termenul limita pentru primirea…

- Doua locuinte si 21 de curti din municipiul Braila au fost inundate, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unei ploi torentiale, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian. Cele doua case inundate se afla in cartierul Lacu Dulce, iar cele 21 de curti…

- Efectele manifestarii fenomenelor meteo periculoase la nivelul județului Vrancea In urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul județului Vrancea, in perioada 18 iunie – 19 iunie 2021, in dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea…

- La inceputul lunii mai 2020, o firma care administra mai multe magazine de cartier a dat faliment, bunurile sale trecand in proprietatea statului, urmand a fi vandute pentru acoperirea datoriilor. Lichidatorul firmei a constatat insa ca automobilul Renault Kangoo nu se mai afla pe locul unde fusese…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație un contract ce prevede lucrari de adaptare a documentației tehnice existente la situația din teren. Obiectul procedurii il constituie execuția de lucrari de adaptare a documentatiei tehnice existente la situatia din teren aferente obiectivului de investitii:…

- Primaria orașului Cugir a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziționarea unor lucrari de proiectare și execuare, in cadrul proiectului „Revitalizarea si imbunatatirea calitatii vietii din zona urbana arondata scolii Iosif Pervain”. Valoarea totala estimata…

- Administrația locala din Aiud a caștigat un proiect pentru modernizarea iluminatului stradal din satele aparținatoare municipiului. Valoarea proiectului, finanțat de Administrația Fondului de Mediu (AFM), este de peste 2,4 milioane de lei. „Administrația Fondului de Mediu (finanțatorul proiectului)…

- In cadrul contractului de finantare pentru proiectul “Alinierea parcului ETA SA la cerintele dezvoltarii durabile” finantat in baza Programului Operational Regional 2014 – 2020, marti, 11 mai 2021, primarul Mircia Gutau si Valentin Ochea, directorul SC VALORIS SRL, au semnat contractul de executie lucrari…