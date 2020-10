Senatoarea democrata Kamala Harris, candidata la functia de vicepresedinte al Statelor Unite, a considerat luni ''iresponsabil'' faptul ca a inceput procesul de confirmare a judecatoarei Amy Coney Barrett, numita de Donald Trump la Curtea Suprema, ceea ce are loc in plina pandemie, relateaza AFP.



Observand ca peste 50 de persoane s-au aflat in interior timp de cateva ore, Kamala, care s-a adresat prin video, le-a reprosat republicanilor ca ''pun in pericol'' personalul Congresului american.



Desi trei senatori, intre care doi membri ai comisiei…