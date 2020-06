Stiri pe aceeasi tema

- Poliția face cercetari in cazul unui barbat in varsta de 77 de ani, din Radauți, care se afla pe lista deceselor asociate Covid, dupa ce a fost confirmat cu virusul de la finele lunii trecute, insa a fost implicat și intr-un accident rutier. Polițiștii trebuie sa stabileasca acum daca exista vreo ...

- In Spania , 11 persoane au fost arestate dupa ce s-a descoperit ca aceștia exploatau forța de munca. Angajații de la ferma lucrau in condiții inumane. Munceau fara odihna, fara zile libere și erau ținuți in condiții greu de imaginat, in niște apartamente din provincia Valladolid , noua dintre ele in…

- Curtea Suprema a Ungariei a stabilit marti ca o scoala dintr-o zona rurala din nordul tarii a segregat ilegal copiii romi si, prin urmare, familiile acestora au dreptul la compensatii banesti ce insumeaza 100 de milioane de forinti (circa 285.000 de euro), informeaza agentiile MTI si Reuters, citate…

- SUA au depasit joi pragul de 30.000 de morti, potrivit bilantului in timp real al universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP. Potrivit acestei surse, 30.990 de persoane au murit in tara de la inceputul pandemiei. SUA sunt tara cea mai indoliata din lume din cauza pandemiei, inaintea Italiei…

- Arabia Saudita a impus restrictii de deplasare de 24 de ore joi in orasele sfinte musulmane Mecca si Medina, extinzand masurile pentru combaterea raspandirii coronavirusului, care a infectat peste 1.700 de persoane in regat si a ucis 16, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Ministerul de…

- Procuratura din Istanbul a anuntat miercuri ca a pregatit rechizitoriul impotriva a 20 de suspecti in legatura cu asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, printre care si fostul sef-adjunct al serviciului de informatii al Arabiei Saudite si un fost consilier regal, potrivit Reuters. Uciderea…

- Moscheea Al-Aqsa si Domul Stancii din Ierusalim se vor inchide din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat duminica autoritatile religioase islamice, citate de Reuters.Rugaciunile in aer liber vor putea avea loc in continuare in acest complex religios care gazduieste al treilea loc sfant…

- Parchetul General a anuntat ca s-a sesizat din oficiu si a deschis o ancheta cu privire la comiterea infractiunii de divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, dupa ce in presa a fost divulgata informatia privind inchiderea scolilor, inainte ca hotararea sa fie aprobata in sedinta…