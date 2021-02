Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Palestiniana a anuntat, duminica, ca se asteapta sa primeasca primele doze de vaccinuri pentru Covid-19 abia in luna martie, in urma unui acord cu producatorul de medicamente AstraZeneca, acuzand Israelul ca nu isi respecta datoria sa se asigure ca sunt disponibile vaccinuri in teritoriile…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javar Zarif i-a cerut sambata presedintelui american Donald Trump sa nu "aspire" la un presupus plan israelian care ar urmari sa provoace un razboi prin atacarea fortelor americane desfasurate in Irak, relateaza Reuters. Javad Zarif a facut aceasta…

- Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Zarif, l-a acuzat joi pe presedintele american in exercitiu, Donald Trump, ca incearca sa fabrice un "pretext" pentru a lansa un "razboi", intr-un moment in care tensiunile dintre cei doi inamici sunt din nou in crestere, relateaza AFP si Reuters. "In…

- Boeing a decis sa extinda inspectarea noilor avioane 787 Dreamliner, dupa descoperirea unui defect de productie care fusese anuntat deja in sectiuni ale avionului unde nu fusese observat anterior, a relatat, luni, publicatia Wall Street Journal, transmite Reuters, potrivit news.ro. Autoritatile…

- Curtea Suprema a Spaniei a dispus luni rejudecarea cazului liderului unui partid nationalist basc, la cateva luni dupa ce a anulat condamnarea sa, in urma deciziei Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) conform careia acuzatului i-a fost incalcat dreptul la un proces impartial, informeaza Reuters.…

- Procurorul Curtii Penale Internationale (CPI) a declarat vineri ca va cere permisiunea de a deschide o ancheta formala pentru a se afla daca au fost comise crime de razboi si crime impotriva umanitatii in Ucraina, relateaza Reuters. Fatou Bensouda, al carei birou conduce o ancheta privind…