- Bulgaria a anunțat ca va sesiza și ea Curtea de Justiție a UE pentru „discriminare" in contextul adoptarii Pachetului Mobilitate, o reforma care a dat nastere unei lupte intre Vestul si Estul continentului, a anuntat guvernul de la Sofia. „Dispozitiile privind revenirea soferului, revenirea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (ECJ) a decis marti ca statele membre ale Uniunii nu pot colecta date de internet si mobile ale cetatenilor lor, sustinand ca fortarea operatorilor de internet si telefonie sa transmita sau sa retina aleatoriu date de trafic si localizare este impotriva legii Blocului…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a validat marti o lege din Franta care reglementeaza inchirierea apartamentelor pe perioade scurte de timp, intr-un dosar care a pus fata in fata Primaria orasului Paris si doi proprietari de apartamente care au utilizat platforma de inchiriere a locuintelor…

- Ziarul Unirea „Neutralitatea internetului”, garantata la nivelul Uniunii Europene: Un furnizor de acces nu poate privilegia anumite aplicatii sau servicii Intr-o decizie adoptata marti, 15 septembrie, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a statuat principiul egalitatii de tratament si de acces…

