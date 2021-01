Stiri pe aceeasi tema

- Productia nationala de autoturisme a inregistrat, in 2020, un declin de 10,67%, fata de anul precedent, pana la 438.107 unitati, conform datelor publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), potrivit AGERPRES. Doar la nivelul lunii decembrie, au fost produse in…

- Secretariatul de Stat pentru Culte a alocat anul trecut o suma record: 750.000 de lei Manastirii „Sf. Cuv. Parascheva", ctitorita de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe în satul Dobresti, locul sau de naștere. Catedralei Neamului i-au fost de asemenea alocați aproape 70 de milioane…

- Piata auto din Germania a coborat anul trecut la cel mai scazut nivel de dupa reunificare, arata datele publicate vineri, in conditiile in care atat productia cat si vanzarile de automobile au scazut dramatic din cauza pandemiei, informeaza AFP. Un numar total de 2,92 milioane de autoturisme…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 302,21 milioane de euro in primele noua luni din 2020, in scadere cu 6,4% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 332,85 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii…

- Productia de cartofi obtinuta in 2020 a trecut usor de doua milioane de tone, insa a consemnat o scadere fata de anul precedent cu aproape 21%, cand a totalizat 2,62 milioane de tone, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), relateaza Agerpres.

- Producția de cereale a Romaniei a scazut in acest an aproape la jumatate fața de 2019, din cauza secetei extreme care a distrus culturile Productia totala de cereale boabe a Romaniei a scazut in acest an la aproape jumatate fata de 2019, din cauza secetei pedologice extreme care a afectat unele zone…

- Industria auto din lumea intreaga a suferit pierderi in contextul pandemiei de coronavirus. La noi in țara, uzinele Dacia și Ford au produs luna trecuta aproape 52.000 de autoturisme, in scadere cu doar trei procente fața de perioada similara a anului trecut, arata datele Asociației Constructorilor…

- Romgaz estimeaza ca va fi executata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru neplata unor dividende catre stat, conform OUG 114/2018, desi a contestat în instanta raportul ANAF, se arata în raportul privind rezultatele financiare ale producatorului de gaze, remis, vineri,…