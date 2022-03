Stiri pe aceeasi tema

- Doi consilieri judeteni PNL, Alin Popoviciu (fost deputat si fost secretar general al PNL Timis) si Calin Roman (fiul primarului din Deta), isi pierd mandatele dupa ce hotararea de excludere din partid a fost validata de instanta, sentinta fiind definitiva.

- Curtea de Apel Timisoara a decis ca excluderea din PNL a consilierilor judeteni Alin Popoviciu si Calin Roman s-a facut corect. Prima instanta, Triunalul Timis, le-a dat dreptate celor doi. Popoviciu si Roman isi pierd astfel mandatele de consilieri judeteni. Imediat dupa alegerile locale din 2020,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, a stabilit miercuri ICCJ, decizia fiind definitiva. Fostul presedinte Traian Basescu afirma, dupa decizia ICCJ privind colaborarea sa cu Securitatea, ca a luat nota de decizie, anuntand ca va face demersurile legale la CEDO, informeaza news.ro.…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, care a ucis o femeie de 45 de ani pe o trecere de pietoni din Aiud, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Accidentul rutier a avut loc pe 26 septembrie 2020. Tanarul circula cu viteza foarte mare la volanul unui autoturism BMW si nu a putut evita o…

- Aiud: Eparhia Reformata din Ardeal a pierdut procesul pentru colecțiile Muzeului de Științe Naturale. Decizie definitiva la ICCJ Eparhia Reformata din Ardeal a pierdut definitiv procesul cu Comisia Speciala de Retrocedare și Municipiul Aiud pentru retrocedarea celei mai vechi colecții de științe naturale…

- Exclus din magistratura dupa cateva postari pe rețelele sociale, judecatorul Cristi Danileț cere instanței supreme sa anuleze decizia CSM, iar pana la pronuntarea unei decizii definitive, magistratul clujean vrea sa i se permita sa intre in continuare in sala de judecata.

- Administratorul firmei Bistim Dera SRL, care a facut dezinsectie intr-un bloc din Timisoara in 2019 in urma careia au murit doi copii si mama unuia dintre ei, a fost condamnat definitiv pentru omor din culpa. Ioan Sorin Buta a primit o pedeapsa de 6 ani si 9 luni de inchisoare, fiind obligat sa plateasca…

- Georgeta Tapangea a chemat in instanta Primaria municipiului Constanta Ieri a avut loc un prim termen in procesul care a ajuns in stadiul de recurs, la Curtea de Apel Constanta, unde a avut loc si pronuntarea judecatorilor Dosarul a fost inregistrat pe 12 august 2021, la Tribunal iar judecatorii s au…