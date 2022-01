Curtea de Apel București ar putea lua luni decizia în dosarul Colectiv Curtea de Apel București ar putea lua luni decizia in dosarul Colectiv Incendiul de la Club Colectiv. Foto: Arhiva facebook. Curtea de Apel București ar putea anunța luni decizia definitiva în dosarul "Colectiv", deschis pentru stabilirea celor care se fac vinovați de producerea tragediei din toamna anului 2015, în urma carei au murit 65 de persoane. Termenul de 3 ianuarie 2022 a fost anunțat dupa dezbaterile finale de la sfârșitul anului trecut, dar este posibil și ca sentința sa fie amânata. De altfel, timpul îndelungat scurs fara ca cineva… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

