Curtea de Apel București a decis cine este adevăratul Rapid Rapid a anunțat miercuri ca instanța a admis apelul clubului privind marcile “Rapid”, in litigiul cu AFC Rapid. Daca ar fi pierdut, clubul din Liga 1 ar fi trebuit sa nu mai foloseasca denumirea de “Rapid”. “Curtea de Apel București a pronunțat astazi soluția in primul dintre cele doua litigii privind marcile “Rapid”. In acest prim dosar, FC Rapid 1923 a solicitat anularea marcii verbale “Asociația Fotbal Club Rapid București” (inregistrata in anul 2017), iar partea adversa a cerut instanței anularea mai multor marci, constand in embleme folosite anterior de clubul nostru, UFC Rapid și Giuleștina.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

