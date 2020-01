Curtea Constitutionala si BEC – cascadorii risului ! Asa ceva nu s-a mai intimplat niciodata ! Eroare materiala sau golaneala de boschetari ?!

Stiri pe aceeasi tema

- PRIMA PARTE • Mi-am depus candidatura pe 22 Septembrie 2019, ora 16. Biroul Electoral Central m-a inregistrat ca pe “o cerere”, in bataie de joc! • BEC a refuzat sa dea o Decizie de admitere sau respingere a candidaturii mele, in cel mult 48 de ore, cum scrie Legea 370 pentru alegerea Presedintelui…

- Un paragraf din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, care le ofera spitalelor posibilitatea de a recupera cheltuielile cu asistenta medical oferita persoanelor care prin faptele lor si-au afectat propria sanatate, a fost declarat neconstitutional de catre Curtea Constitutionala. Cu alte…

- "In ziua de 15 noiembrie 2019, Plenul Curtii Constitutionale (...) a examinat Procesul-verbal privind rezultatul votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 10 noiembrie 2019, intocmit de Biroul Electoral Central la data de 14 noiembrie 2019, impreuna cu procesele-verbale de consemnare si…

- Indicele de corectie se aplica beneficiarilor pensiilor de invaliditate la pensionarea pentru limita de varsta, potrivit unei decizii adoptate joi de Curtea Constitutionala a Romaniei. Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "inscrierea initiala…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta s au pronuntat vineri in dosarul in care omul de afaceri Georgica Giurgiucanu, din Constanta, solicita anularea hotararii Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei referitoare la legalitatea constituirii completurilor de trei judecatori.Instanta…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, joi, 17 octombrie, in unanimitate, ca decontarea navetei scolare pe baza de abonament este neconstitutionala:"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma "pe baza…

- Curtea Constituționala a admis, joi, in unanimitate, ca decontarea navetei școlare pe baza de abonament este neconstituționala. Concret, CCR precizeaza ca sintagma „pe baza de abonament” dintr-un articol prevazut in Legea educației este neconstituționala, conform Mediafax.Citește și: Andrei…

- Radu Moraru a fost scos de pe lista buletinului de vot in urma unei decizii BEC. ”Este o situație aberanta. Am hotararea 41 din 26 septembrie a CCR care ordona BEC sa-mi inregistreze candidatura, iar tot Curtea spune ca BEC are voie sa dea decizii in privința mea pana pe 24 septembrie 2019,…