Curtea Constituțională, sesizată cu privire la modificările aduse legii vânătorii. „Unele specii pot fi decimate” Parlamentarii USR depun marți o sesizare la Curtea Constituționala pe proiectul care aduce mai multe modificari Legii vanatorii și protecției fondului cinegetic, inclusiv in ceea ce privește cotele de vanatoare pentru speciile de pasari migratoare. In opinia parlamentarilor USR, modificarile adoptate pot duce la decimarea anumitor specii de pasari migratoare, cu efect devastator asupra biodiversitații, și contravin dreptului comunitar. Unul din motivele invocate se refera la incalcarea prevederilor Directivei Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea pasarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

