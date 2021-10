Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile cu prezenta fizica sunt suspendate in 15 unitati scolare din Capitala, majoritatea colegii și licee, din cauza cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, a anuntat Institutia Prefectului, dupa sedinta de joi a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU).

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU) a decis joi suspendarea cursurilor cu prezența fizica in 15 unitați de invațamant din Capitala. Potrivit unui comunicat al...

- Scoala Gimnaziala Mircestii Noi din comuna Vanatori si-a suspendat cursurile cu prezenta fizica, incepand de luni, din cauza COVID-19, a informat Prefectura Vrancea, anunța Agerpres. "Astazi, 04.10.2021, a avut loc o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU)…

- Cursurile cu prezenta fizica la nivelul intregii unitati de invatamant se suspenda pentru o perioada de 14 zile daca 50% din totalul grupelor/claselor au cursurile intrerupte din cauza imbolnavirilor cu noul coronavirus, prevede ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii semnat vineri.…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a constatat, vineri, suspendarea cursurilor cu prezența fizica pentru unele grupe sau clase din cele 16 unitați școlare, din cauza apariției cazurilor de imbolnavire cu COVID in randul cadrelor didactice și auxiliare.

- Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat duminica o serie de noi restricții care vor fi impuse in Capitala incepand de luni, de la ora 0.00, dupa ce incidența cazurilor de Covid a ajuns la 4,35 la mie. Restricțiile vin abia dupa Congresul PNL, asta deși rata de…

- Comuna Tupilati este prima localitate din judetul Neamt care va intra in scenariul rosu din cauza incidentei cazurilor COVID-19, dupa mai multe luni in care toate localitatile au fost in scenariul verde. Joi, incidenta in aceasta localitate este de 6,12 la mie, potrivit informatiilor furnizate de prefectul…

- Instituția Prefectului județului Argeș informeaza ca o clasa de la IC Bratianu a suspendat cursurile din cauza cazurilor Covid-19. Un elev din clasa a 11a a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar 23 de contacti direcți au fost stabiliți de DSP Argeș. Conform ART.6 din ordinul comun al Ministerului Educației…