Curse noi pe Aeroportul Iași LOT Polish Airlines, unul dintre cei mai vechi transportatori din lume, opereaza pentru prima data la IASI Airport, pentru a veni in sprijinul persoanelor ce sosesc din Republica Moldova și Ucraina. In plus, Wizz Air introduce doua destinații in premiera de pe IASI Airport. Compania va opera zboruri spre Basel și Berlin, suplimentand astfel numarul de rute internaționale la Aeroportul Iași. „HiSky a adus astazi doua aeronave la Aeroportul Iași, de asemenea, WizzAir a suplimentat cu inca doua numarul de avioane, ajungand, astfel, la cinci aeronave pe Iași. Ne așteptam la o suplimentare a numarului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

