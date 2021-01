Cursă înverşunată pentru arma laser între SUA şi Rusia VIDEO Silentioase, invizibile, instantanee, nesupuse gravitatiei, capabila de o precizie uimitoare si de lovirea unor tinte considerate de neatins (precum rachetele sol-aer sau de croaziera, obuzele de artilerie sau de mortier, sateliti), tot mai multe state inceraca sa se doteze cu arme laser, dar cea mai inversunata cursa se duce intre SUA si Rusia. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

