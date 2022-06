Stiri pe aceeasi tema

- Germania a avertizat ca masurile Rusiei de reducere a livrarilor de gaze naturale in Europa risca sa declanseze un colaps pe pietele energetice, facand o paralela cu rolul Lehman Brothers in declansarea crizei financiare. In conditiile in care furnizorii de energie acumuleaza pierderi, fiind fortati…

- Masura ar fi cea mai recenta escaladare a conflictului dintre Europa si Moscova, care a scos la iveala dependenta blocului de aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia si dificultatea de a gasi alternative. Faza a doua din ”etapa de alarma”, planificata atunci cand Guvernul observa un risc ridicat de…

- Rusia a dat o tripla lovitura pentru aprovizionarea cu gaze naturale in Europa ce duce la cresterea preturilor. Aprovizionarea cu gaze naturale a Europei a suferit o a treia lovitura in 48 de ore, ceea ce a dus la creșterea prețurilor cu 42% fața de nivelul de la inceputul saptamanii. Gigantul energetic…

- Uniunea Europeana, Egiptul si Israelul au semnat, miercuri, un acord menit sa creasca aprovizionarea de gaze naturale lichefiate catre statele membre UE care urmaresc sa-si reduca dependenta de livrarile din Rusia pe masura ce razboiul din Ucraina se prelungeste, relateaza The Associated Press.

- ”Eni confrma ca Gazprom i-a comunicat o reducere limitata a furnizarii de gaze naturale, pentru zua de miercuri, de aproximativ 15%”, declara AFP un purtator de cuvant, care precizeaza ca ”motivele acestei reduceri nu au fost notificate in acest stadiu”. Exportul de gaze naturale rusesti catre Europa…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mikhailo Podolyak reacționeaza la declarațiile fostului cancelar german Angela Merkel, care și-a aparat politica sa fata de Rusia și fața de președintele rus Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortata sa intre de urgenta in actiunea de blocare a porturilor ucrainene de catre Rusia, Romania este intr o cursa contra cronometru pentru a livra cerealele din Ucraina pe pietele mondiale inainte ca urmatoarea recolta sa provoace blocaje, transmite Reuters.Ucraina, al patrulea mare exportator mondial…

- Potrivit statisticilor europene, un litru de motorina costa pe 25.04.2022 cu 59% mai mult decat cu un an in urma, aceasta scumpire, similara si in Cehia, fiind cea mai mare inregistrata in ultimul an la nivelul UE. Si la benzina Romania a bifat unul dintre cele mai agresive ritmuri de crestere in perioada…