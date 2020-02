Stiri pe aceeasi tema

- Leul a continuat sa se deprecieze, marți, in raport cu moneda europeana. Banca Nationala a cotat un euro la 4,7696 lei, in crestere cu 0,28 de bani fata de cotatia de luni.Leul scade si in fata monedei americane. Banca Nationala a cotat dolarul american la 4,3692 de lei, in crestere usoara fata de cotatia…

- Leul s-a depreciat usor, luni, in raport cu moneda europeana. Banca Nationala a cotat un euro la 4,7668 lei, in crestere cu 0,26 de bani fata de cotatia de vineri.Leul scade si in fata monedei americane. Banca Nationala a cotat la inceputul saptamanii dolarul american la 4,3528 de lei, in crestere usoara…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7795 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa miercuri. Francul elvetian a continuat sa creasca si a atins cel mai mare nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808…

- Banca Naționala mentine la acelasi nivel valoarea leului moldovenesc. Astfel, astazi, 7 ianuarie, un euro va costa 19 lei si 21 bani. Cotatia dolarului american va fi de 17 lei și 17 bani.Leul romanesc va costa patru lei si un ban.

- Leul a incheiat pe depreciere un an in care a fost prins la mijloc in disputa Guvern-BNR, care l-a ingenuncheat. Analiștii previzioneaza noi minime și in 2020 Leul s-a depreciat, marti, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,7793 lei, in crestere cu 0,08 bani fata…

- Cursul valutar va continua sa creasca, lent, leul urmand sa se deprecieze in raport cu euro. Deprecierea apare din cauza nivelurilor ridicate ale deficitelor bugetar si de cont curent. Cursul ar putea ajunge la 5 lei/euro la jumatatea anului viitor. Anuntul a fost facut, in cadrul emisiunii de business…

- Curs valutar, vineri, 29 noiembrie. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat cursul zilei de astazi. Potrivit datelor acestuia, monedele sunt in continua crestere, pe cand pretul unui gram de aur a scazut.

- Cotatia in usoara scadere de joi 28 noiembrie vine dupa ce in urma cu exact o saptamana, pe 21 noiembrie, euro a atins 4.7808 lei, un nou nivel record anuntat de BNR. Miercuri, euro urcase la 4.7792 lei, dar miercuri seara, pe piata interbancara, euro a depasit pragul de 4,8 lei si a stabilit…