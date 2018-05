Curs valutar: Euro a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele trei luni

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala continua sa creasca, miercuri, in comparatie cu euro. Si dolarul a scazut astazi. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6474 de lei/unitate, cu 0,09% mai putin fata de sedinta de marti. Si dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 3,8065 de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6563 lei/euro, in scadere fata de nivelul atins vineri, in contextul in care alte monede din regiune s-au depreciat in raport cu euro. Vineri, moneda nationala a continuat sa scada, iar euro a depasit 4,66 de lei.…

- Moneda nationala si-a pierdut din elanul de zilele trecute. Euro si dolarul s-au apreciat in comparatie cu leul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6530 de lei/unitate, cu 0,10% mai mult fata de sedinta de marti. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la…

- Moneda nationala incepe saptamana bine, fiind in crestere fata de euro si dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6507 de lei/unitate, cu 0,22% mai putin fata de sedinta de vineri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 3,7600 de lei/unitate, cu 0,47%…

- Moneda nationala s-a depreciat, joi, dupa ce doua zile la rand crescuse in comparatie cu euro si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4.6617 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult fata de sedinta de miercuri. Si dolarul american creste, fiind cotat de BNR la 3,7766…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,6615 de lei/unitate, in crestere fata de sedinta de ieri. Miercuri, euro era cotat la 4,6598 de lei/unitate. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat si el,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4,6598 de lei/unitate, in crestere fata de sedinta de ieri. Marti, euro era cotat la 4,6585 de lei/unitate. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat si…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6502 lei/euro, in scadere cu 0,2% fata de nivelul atins luni, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Luni, euro a scazut la 4,6594 lei. Marti, leul s-a apreciat…