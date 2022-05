Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 6 aprilie, cursul valutar a luat o alta intorsatura! Potrivit statisticilor facute publice de Banca Naționala a Romaniei, leul și euro se afla intr-o continua scadere, pe cand dolarul crește vertiginos de mai bine de o saptamana. Iata valorile fiecarei monede in parte!

- Miercuri, leul moldovenesc se apreciaza în raport cu dolarul american și scade fața moneda euro, leul românesc și rubla ruseasca. Hrivna ucraineana ramâne neschimbata. Astfel, pentru mâine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 18.33 bani pentru un dolar,…

- Marți, leul moldovenesc se apreciaza în raport cu moneda euro și leul românesc. Dolarul american, hrivna ucraineana și rubla ruseasca, ramân la fel neschimbate. Astfel, pentru 29 martie, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 18.34 bani pentru un dolar. Moneda…

- Vineri, leul moldovenesc se apreciaza în raport cu dolarul american, și moneda euro, în schimb scade fața de rubla ruseasca. Hrivna ucraineana și leul românesc, ramân neschimbate. Astfel, pentru 25 martie, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 18.39 bani…

- Luni, leul moldovenesc se apreciaza în raport cu dolarul american, moneda euro, hrivna ucraineana, leul românesc și rubla ruseasca. Astfel, pentru 21 martie, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 18.37 bani pentru un dolar, cu 6 bani mai puțin decât vineri. Moneda…

- Miercuri, leul moldovenesc se depreciaza în raport cu dolarul american, moneda euro, hrivna ucraineana, leul românesc și rubla ruseasca. Astfel, pentru perioada 16 martie, BNM a stabilit un curs de 18.40 bani pentru un dolar, cu 1 ban mai mult decât marți. Moneda euro crește…

- Ultimele zile, cel puțin la nivel mondial, a prins moneda europeana intr-un trend descrescator. Dolarul a reușit sa caștige teren in fața euro, iar bursele au resimțit efectele crizei ucrainene. In Romania, la ultimul curs, moneda europeana a mai caștigat 0.0001 unitați in raport cu leul. Astazi vom…

- Leul moldovenesc se apreciaza în raport cu moneda unica europeana și dolarul american, potrivit datelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Naționala a Moldovei (BNM). Astfel, pentru astazi, 4 martie, un euro are valoarea de 20 de lei și 32 de bani. Dolarul american costa 18…