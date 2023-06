Stiri pe aceeasi tema

- Cursul pentru euro anunțat de Banca Naționala a Romaniei astazi, 29 mai 2023, este de 4.9580 lei, in creștere fața de ultima valoare inregistrata, 4.9575 lei. Dolarul american a crescut astazi la 4.6276 lei de la 4.6194 lei, valoare inregistrata vineri.

- Cursul pentru euro a anunțat de Banca Naționala a Romaniei astazi este de 4.9578 lei, in scadere fața de ieri cand a fost 4.9624 lei. Dolarul american a crescut astazi la 4.6192 lei de la 4.6046 lei

- Cursul pentru euro anunțat de Banca Naționala a Romaniei astazi, 24 mai 2023, este de 4.9624 lei, in scadere fața de ieri cand a fost 4.9710 lei. Și dolarul american a scazut astazi la 4.6046 lei de la 4.6096 lei.

- Euro scade luni dupa ce saptamana trecuta a inregistrat un nou record de crestere. Moneda nationala crește, atat in raport cu euro, cat si cu dolarul. Cursul pentru euro a anunțat de Banca Naționala a Romaniei astazi este de 4.9780 lei, in scadere fața de vineri cand a fost inregistrat un nou record.…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 15 mai 2023, este de 4.9365 lei, in ușoara creștere fața de vineri, cand ajunsese 4.9324 lei. Euro este in creștere cu 0.0041 lei, iar leul a inregistrat o noua scadere. Dolarul american a crescut astazi la 4,5435, de la 4.5225 lei vineri,…

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 12 mai 2023, este de 4.9324 lei, in creștere fața de ieri cand ajunsese 4.9294 lei. Euro este in creștere cu 0.0030 lei, iar leul a inregistrat o scadere. Dolarul american a crescut astazi la 4.5226, de la 4.5110 lei, cu 0.0116 lei.

- Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 10 mai 2023, este de 4.9221 lei in creștere fața de ieri cand ajunsese la 4,9202 lei. Euro este in creștere astazi cu 0.0019 lei, iar leul a inregistrat o scadere. Dolarul american a crescut astazi la 4.4922 lei de la 4,4806 lei, valoarea…

- Leul crește astazi in raport cu euro, dar scade in raport cu dolarul american. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei astazi, 9 mai 2023, este de 4,9202 lei, in scadere fata de ieri cand ajunsese la 4,9256. Astfel, euro este in scadere marti cu 0,0054 lei, iar moneda nationala a inregistrat…