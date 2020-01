Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) emite un nou curs valutar, luni, 30 decembrie 2019, la ora 13:00. Cotațiile valutelor internaționale vor reprezenta referința pentru toate tranzacțiile bancare efectuate in ziua urmatoare. Curs valutar BNR: Euro 1 euro = 4,7785 lei In luna octombrie, cursul valutar mediu…

- Banca Naționala mentine la acelasi nivel, astazi, valoarea leului moldovenesc. Astfel, vineri, 27 decembrie, un euro va costa 19 lei si 15 bani. Dolarul american s-a ieftinit cu un ban si va costa 17 lei si 28 de bani.Leul romanesc ramane neschimbat si va fi de patru lei.

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru joi, 26 decembrie, un curs de 19 lei si 15 bani pentru un euro, cu un ban mai putin decat ieri.Dolarul american ramane la aceeasi valoare de 17 lei și 29 de bani.

- Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a facut un pas in spate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7794 lei/unitate, mai mult cu 0,01% fata de ziua precedenta. Dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,3124 lei/unitate,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) emite un nou curs valutar, vineri, 6 decembrie 2019, la ora 13:00. Cotațiile valutelor internaționale vor reprezenta referința pentru toate tranzacțiile bancare efectuate in weekend. Curs valutar BNR: Euro 1 euro = 4,7785 lei In luna octombrie, cursul valutar mediu pentru…

- Euro si dolarul au crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7635 lei/unitate, mai mult cu 0,03% fata de ziua precedenta. Dolarul american a crescut, fiind cotat la 4,3251 lei/unitate, cu 0,11% mai mult fata de marti.…

- Monedele sufera din nou modificari astazi! Banca Naționala a Romaniei a anunțat cursul zilei de astazi și spre deosebire de ieri, cand euro, dolarul american și lira sterlina au crescut, astazi se inregistreaza din nou scaderi in cursul valutar al acestora.

- Euro scade usor in a patra sedinta a acestei saptamani, dupa ce miercuri a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,7597 de lei/unitate, o scadere de 0,06% fata de sedinta anterioara. Dolarul american a scazut si…