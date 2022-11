Stiri pe aceeasi tema

- Oferta de curs Python de pe piața de programare este extrem de bogata, fie ca alegi sa urmezi un curs organizat de o școala de programare, fie ca preferi sa inveți singur din tutoriale de pe YouTube. De multe ori, cand ni se pun la dispoziție oferte variate, in loc sa ne ușureze alegerea, o fac și…

- La data de 17 septembrie 2022, polițiștii de ordine publica, din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Clujului din municipiu, de un barbat de 71 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara. Cu ocazia controlului efectuat, polițiștii…

- Compania americana Lockheed Martin va investi in domeniul inteligenței artificiale, intr-un proiect alaturi de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca.Rezultatele colaborarii vor fi aplicate in domeniul securitații naționale și cel al științelor mediului, reiese dintr-un comunicat dat publicitații marți…

- Catalin Gherzan: De ce se permite ca firmele din domeniul energiei sa faca pur și simplu specula pe spinarea noastra? Guvernul ascunde date despre securitatea energetica la iarna, afirma Catalin Gherzan care invoca un document al Dispecerului Energetic Național (DEN) prin care consumatorii ar urma sa…

- Sindicalistii din mai multe federatii care apara interesele angajatilor din metalurgia neferoasa anunta organizarea unui protest, vineri, in fata sediului Ministerului Energiei, pentru a atrage atentia asupra faptului ca preturile ridicate la electricitate si gaze vor duce a inchiderea fabricilor,…

- Salariul mediu net in vanzari este de 4.500 de lei, domeniul cu cele mai multe joburi disponibile in piata, un casier castiga aproximativ 2.400 de lei pe luna, in timp ce salariul unui manager regional poate depasi 30.000 de lei, arata o analiza realizata de o platforma de recrutare online. Fii…

- Europarlamentarul Rares Bogdan sustine ca este nevoie ca statul roman sa "faca lumina" in ceea ce priveste afirmatiile privind specula in domeniul energiei, el aratand ca "atata timp cat statul roman, in toata componenta sa, nu reuseste sa faca lumina in aceasta chestiune, statul roman se prezinta…

- Documentul ofera autoritatilor posibilitatea de a declara situatie de criza pentru o anumita perioada in sensul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului UE privind masurile de asigurare a securitatii aprovizionarii cu gaze. In cazul in care se anunta situatie de criza, obligatia de a…