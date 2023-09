Stiri pe aceeasi tema

- Preasfinția Sa Vasile Bizau, Episcop de Maramureș l-a numit in funcția de purtator de cuvant al Episcopiei greco-catolice de Maramureș pe parintele dr. Nicoara George. Parintele Nicoara George s-a nascut in Baia Mare, in 11 martie 1988. Dupa anii de școala generala in orașul natal a urmat cursurile…

- Miercuri, 13 septembrie, intre orele 9.00 si 12.00, circulatia rutiera va fi restrictionata pe strada Vasile Lucaciu, intre strazile Oltului și Electrolizei. Fiind Ziua Pompierilor din Romania și a implinirii a 175 ani de la batalia de pe Dealul Spirii, ISU Maramureș organizeaza in zona respectiva o…

- Profesorii de limba și literatura romana, care predau la liceu, se pot inscrie pana pe 17 septembrie la cursul gratuit de educație media, organizat online de Centrul pentru Jurnalism Independent, anunța Rador.Dupa completarea formularului de pe site-ul centrului, profesorii vor fi contactați pentru…

- Au mai ramas foarte puține locuri disponibile la cursul gratuit de competențe digitale: Inscrie-te daca ai minim 25 de ani, locuiești in regiunea Nord-Vest și ești angajat/a. Vei invața: -noțiuni de baza ale tehnologiei informației -sistemul de operare Windows -editoare de texte – Microsoft Word -editoare…

- Au mai ramas cateva locuri libere la cursul gratuit de competențe digitale. Inscrie-te și tu acum la: 0744.424.297 [email protected] Cursul de competențe digitale este organizat in cadrul proiectului “Formare pentru Performanța”, cod MySmis 134585. The post Au mai ramas cateva locuri libere…

- In dimineața zilei de 01.07.2023, ora 03.15, polițiștii din I.P.J.Maramureș au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca pe raza orașului Tauții-Magherauș a avut loc un accident de circulație rutiera. In urma cercetarilor efectuate la fața locului a rezultat faptul ca un tanar de 21 de ani din Baia…

- Reprezentantii ISU Maramures anunta interventie cu un echipaj de prim ajutor și un echipaj Descarcerare in Baia Mare. Potrivit informatiilor ISU, pe bd. Unirii o femeie a cazut de la inalțime. Persoana a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Deocamdata nu se cunosc imprejurarile in…

- Partidul REPER (Reinnoim Proiectul European al Romaniei) este incantat sa anunțe deschiderea filialei locale Baia Mare precum și a filialei județene REPER Maramureș. Aceasta decizie marcheaza un pas semnificativ in consolidarea și extinderea prezenței partidului in aceasta regiune. In cadrul Adunarii…