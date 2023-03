Stiri pe aceeasi tema

- Comunicarea este esenta oricarei relatii, caci fara ea nu poate exista relatia, indiferent ca vorbim despre o relatie de familie, de cuplu sau despre una profesionala. Comunicarea bidirectionala este esentiala pentru ca elevul sa capete increderea de a pune intrebari si a afla raspunsuri care sa-l ajute…

- Noua ambasadoare a SUA a afirmat, intr-un interviu la Digi24, ca unul dintre obiectivele din mandatul sau este ca romanii sa poata calatori in Statele Unite ale Americii fara vize, precizand ca a inceput sa lucreze deja in acest sens. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- "Welcome to Bucharest, Mrs. Ambassador Kathleen KavalecMa bucura enorm revenirea la București a doamnei Kathleen Kavalec, Ambasadoarea desemnata a Statelor Unite ale Americii in Romania. In aceste vremuri pline de provocari este esențial sa pastram neclintit parteneriatul nostru strategic cu Statele…

- Programarea nu mai este un domeniu specific varstei adulte, ci a inceput sa fie accesibila și copiilor, inca de la cele mai fragede varste. Scrierea de cod este o provocare pentru minte, indiferent de varsta. A scrie cod este un exercițiu ce dezvolta nu doar aplicații web, ci și mintea celui care o…

- Nadine nu regreta deciziile pe care le-a luat de-a lungul anilor și considera ca faptul ca a plecat din Romania a fost cea mai buna alegere. Vedeta s-a inscris la facultate in America și este mandra de realizarea sa. Nadine Voindrouh a devenit celebra la doar 18 ani, dupa apariția in producția Școala…

- Arhitectul George Vasiliu, fondatorul proiectului „Strazi pentru oameni”, a murit la doar 25 de ani. Implicat in proiecte sociale și in politica, George Vasiliu a fost cel mai tanar consilier local de la Primaria Sectorului 2 din București. Care a fost cauza morții lui George Vasiliu. Anunțul morții…

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- "Romania este parte a viitoarei Strategii a Statelor Unite ale Americii pentru Marea Neagra. Salut decizia Congresului SUA de includere a Strategiei in Legea Omnibus pentru anul 2023, lege care prevede cheltuielile bugetare ale Guvernului american. Este o recunoastere a importantei regiunii Marii Negre…