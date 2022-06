Primaria Municipiului Focșani a anunțat ca a fost reluata furnizarea de gaze naturale catre ENET, iar la robinetele focșanenilor va curge din nou apa calda. „Incepand de astazi s-a inceput furnizarea gazelor naturale catre ENET! In curand instalația va ajunge in parametri necesari sa furnizam apa calda! Sa avem cu toții un week-end așa cum […] Articolul Curge din nou apa calda. ENET a platit facturile catre furnizorul de gaze apare prima data in Monitorul de Vrancea .