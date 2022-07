Curentul se scumpeste. Asigura-te ca ai casa bine izolata! Electricitatea devine mai scumpa. Cautam constant o modalitate de a face casele noastre mai eficiente din punct de vedere energetic. Exista modalitati pe care le puteti folosi pentru a va izola casa. Costul energiei electrice creste intr-un ritm rapid si este important sa intelegeti tipul de izolatie de care aveti nevoie pentru a va asigura ca locuinta este bine izolata. Materialele de izolare a aerului, cum ar fi fibra de sticla, au doua forme: izolatie de umplere libera (folosita pentru spatii de 1 metru patrat sau mai putin) si izolatie suflata (folosita pentru spatii mai mari de 1 metru patrat).… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata, stimati telespectatori si simpatice telespectatorite, ca, asa cum va mai spuneam noi pe aicea mai de mult, imaginatia politicienilor atunci cand vine vorba de a mai bifa un pixel sau doi la capitolul imagine electorala, ei bine, apai aicea limitele sunt hat departe! De-un par egzamplu, uitati-l…

- Pentru ca tot ne intreaba in ultimele zile lumea despre ce calitati iesite din comun o fi avand madam Laura Scantei, notar bucurestean de meserie dar ieseanca de bastina, ca sa fie unsa de liberali ca mare jude la Curtea Constitutionala, iata, stimati telespectatori, ca ne-am adunat in sedinta cu amicul…

- Date fiind condițiile epidemiologice care s-au concretizat in ultimii ani, precum și faptul ca am fost nevoiți sa stam in casa foarte mult timp, tendințele amenajarior interioare in industria ospitalitații se definesc prin cuvantul „revitalizare”. Oamenii incearca sa se regaseasca și, mai mult decat…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare. Regretam neplacerile resimtite de clienti…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a afirmat miercuri ca nu se asteapta ca in urmatoarele luni sa scada pe burse pretul gazelor naturale, al electricitatii sau al carburantilor si de aceea vor trebui luate masuri de ajutorare si de compensare pentru cei care sunt mai vulnerabili.…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat miercuri ca nu se asteapta sa scada preturile la energie si gaze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a transmis, miercuri, ca nu se asteapta sa scada preturile la energie si gaze, insa pot fi luate masuri de ajutorare si de compensare de catre Executiv.

- Presedintele Consiliului Concurentei Bogdan Chiritoiu a declarat ca nu se asteapta sa scada preturile la energie si gaze, insa pot fi luate masuri de ajutorare si de compensare de catre Executiv.