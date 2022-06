Curentul latinist şi configurarea conştiinţei identitare româneşti moderne (I) Articolul prezinta in mod succint curentul de gandire latinist promovat de reprezentantii Scolii Ardelene, subliniind rolul fundamental al acestora in configurarea constiintei nationale moderne a romanilor, cu cei doi pivoti centrali, romanitatea si europenitatea. In cadrul mecanismului de constituire a constiintei de sine a romanilor din ultimele doua secole, ideea originii romane a poporului roman si a caracterului latin al limbii romane a jucat rolul unui pivot coagulant si al unui factor de coeziune sau, ca sa ne exprimam cu o sintagma la moda, rolul unui „mit identitar" cu efect structurant.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

