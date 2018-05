Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cadouri primite de cateva zeci de persoane invitate sa asiste la nunta regala a prințului Harry cu Meghan Markle au fost scoase la vanzare pe internet. Andreea Archip, trimisul special al Libertatea in Londra, va ofera toate detaliile despre nunta regala, dar și cum petrece poporul englez. …

- Desi nu au fost invitati in capela St. George la ceremonia de nunta, 2.640 de localnici din Windsor au fost primiti in curtea castelului pentru a asista la eveniment si toti, fara exceptie, s-au simtit ca si cand ar fi avut invitatii in primele randuri ale evenimentului care li s-a parut in…

- Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni al 16-lea cuplu al familiei regale care iși va celebra nunta la Castelul Windsor. Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, si logodnica sa, Meghan Markle, casatoresc religios, sambata de la ora 11:00, in capela St. George de pe domeniul…

- NUNTA REGALA 2018. Au mai ramas cateva zile pana la cea mai așteptata nunta regala, iar invitații au fost puși deja la curent cu rigorile evenimentului. Printre masurile impuse de Prințul Harry și Meghan Markle se afla și una destul de frustranta – participanții la eveniment nu au voie sa aiba asupra…

- Printul Harry si logodnica sa americana Meghan Markle vor participa la o petrecere in gradinile Palatului Buckingham gazduita de tatal sau, printul Charles, la trei zile dupa nunta, in loc sa plece imediat in luna de miere, a anuntat luni Palatul Kensignton, relateaza DPA. Potrivit sursei citate, cuplul…