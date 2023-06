Cupa României, o „joacă“ pentru David Popovici! Triumf în proba de 100 m liber Dublul campion mondial si european David Popovici a castigat clar proba de 100 m liber, sambata, in Cupa Romaniei la inot, competitie gazduita de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. Popovici a fost cronometrat cu timpul 47 sec 85/100, fiind cu doua secunde si jumatate mai rapid decat al doilea clasat, Mihai Gergely (CSM Constanta), inregistrat in 50 sec 34/100, si decat al treilea clasat, Constantin George Alexandru Stoica (CSM Constanta), 50 sec 44/100. Pentru Popovici este a doua victorie in tot atatea probe in Cupa Romaniei, dupa cea obtinuta vineri la 100 m fluture. Vlad Stefan Stancu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

