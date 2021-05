Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 12 mai, sunt programate partidele din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal feminin. Reprezentanta judetului nostru, Selena SN Constanta, va infrunta, de la ora 17.30, pe teren propriu, pe Piros Security Arad. Iata programul celorlalte dueluri din sferturi: CS Universitatea…

- Echipa de fotbal feminin a Fortunei a suferit un nou esec dramatic cu rivalele de la Piros Security Arad. Dupa 2-3 in play-off, timisencele au fost depasite cu scorul de 3-4, dupa prelungiri, in jocul de azi, care a contat pentru faza optimilor de finala din Cupa Romaniei. Partida de pe terenul din…

- Elena Zaharia a devenit campioana a Romaniei de juniori 1 la simplu, dublu feminin si dublu mixt.La Bistrita s a desfasurat Campionatul National de tenis de masa rezervat juniorilor 1, iar, ca de obicei, Constanta s a numarat printre cele mai medaliate delegatii, sportivele de pe litoral urcand pe podium…

- Divizionarele secunde CSM Tg.Mureș și Ladies Tg.Mureș au ratat calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal feminin, dupa ce au pierdut la scor partidele susținute, miercuri, in 16-imile de finala ale competiției. CSM a fost invinsa, in deplasare, cu 8-2 de ACS Magura, echipa din eșalonul…

- De duș rece la propriu, dar și la figurat, au avut parte fetele de la Atletic Olimpia Gherla, care au jucat miercuri la Cisnadie, in județul Sibiu, meciul cu echipa Magura, in Cupa Romaniei. Meciul s-a jucat pe o vreme teribila, cu precipitații reci, pe un teren sintetic de pe care nu au lipsit sloiurile…

- Astazi s-au disputat 4 partide din Cupa Romaniei de fotbal feminin, faza I. Scorurile impresioneaza, fiecare meci fiind decis la o diferența categorica. In total s-au incris nu mai puțin de 61 de goluri! Au fost primele confruntari oficiale ale anului in competițiile interne de fotbal feminin. ...

- In actuala ediție a Cupei Romaniei, derulata weekend-ul trecut, sub forma de turneu eliminatoriu, la Cluj, voleibalistele Științei Bacau au adunat o victorie și o infrangere. Succesul a fost obținut vineri, in sferturile de finala, contra Rapidului, cu 3-0 (23, 24, 14), in timp ce infrangerea a venit…

- Știința Bacau este prima semifinalista a ediției 2020-2021 a Cupei Romaniei la volei feminin, competiție care se desfașoara la Cluj, sub forma unui turneu eliminatoriu. Vineri, studentele au trecut in sferturile de finala cu 3-0 de Rapid București. Succesul nu a fost insa unul foarte facil avand in…