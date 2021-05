Cupa Romaniei. Finala s-a jucat intre CSU Craiova-Astra Giurgiu

Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a cucerit a 2-a Cupa a Romaniei din ultimele 3 ediții! Oltenii au invins-o in finala pe Astra, 3-2 dupa reprizele de prelungire (1-1 in timpul regulamentar). Astra – Universitatea Craiova 1-1, 2-3 in prelungiri. Oltenii au caștigat Cupa Romaniei, dupa un final dramatic. Universitatea…

- CS Universitatea Craiova a cucerit a 2-a Cupa a Romaniei din ultimele 3 ediții! Oltenii au invins-o in finala pe Astra, 3-2 dupa reprizele de prelungire (1-1 in timpul regulamentar). Astra – Universitatea Craiova 1-1, 2-3 in prelungiri. Oltenii au caștigat Cupa Romaniei, dupa un final dramatic. Universitatea…

- Cupa Romaniei la fotbal a fost caștigata sambata seara de Universitatea Craiova, care a invins echipa Astra Giurgiu, scor final 3-2, dupa doua reprize de prelungiri, intr-un meci desfașurat cu spectatori in tribune, pe Stadionul Ilie Oana, din Ploiești.

- Pe „Ilie Oana“ din Ploiesti, in fata a 1.500 de spectatori, s-a disputat un meci, Craiova - Astra, care a intregit sezonul de cosmar al giurgiuvenilor si a trimis formatia din Banie in Europa.

- Astra Giurgiu și Universitatea Craiova se vor intalni, sambata, de la ora 20.30, in finala Cupei Romaniei la fotbal. Meciul se va disputa pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești cu spectatori, in limita a 25 % din capacitatea arenei, informeaza Gazeta Sporturilor.Partida, transmisa in direct de Digi Sport…

- ​Meciul care se disputa cu trofeul Cupei României pe masa, între Astra, aflata la a patra finala în 7 ani, si CSU Craiova, vicecampioana Ligii 1 în sezonul trecut, revenita în finala dupa 3 ani, are ca ora de start 20:30, fiind programat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti.De…

- Astra și Craiova joaca de la ora 20:30 in finala Cupei Romaniei, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Parcursul din Cupa Romaniei 2020-2021 Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova, liveTEXT de la 20:30 Click AICI…

- Astra Giurgiu a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), pe FC Dinamo, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, potrivit news.ro. A marcat: Krpici '4. 1-0, min. 4: Krpici a primit o pasa lunga de la Raspopovici, a patruns in careu si a marcat cu un sut la colutul…