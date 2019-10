CUPA ROMÂNIEI. FCSB, calificată în sferturile de finală după 1-0 cu "U" Cluj FCSB a inceput tare meciul si, in minutul 12, Hora a inscris singurul gol al meciului. Atacantul a executat foarte bine o lovitura libera de la 20 de metri, trimițand mingea sub bara transversala. U Cluj a avut o perioada de joc foarte buna. Vlad, portarul celor de la FCSB, a avut trei intervenții salvatoarea și i-a menținut pe bucuresteni in avantaj. Dupa pauza, U Cluj a continuat jocul din finalul primei reprize, dar nu a mai avut ocazii mari. FCSB a reușit sa echilibreze jocul, dar pe final a avut ceva emoții. Dupa ce, in minutul 87, Tanase a ratat un penalty, clujenii s-au napustit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

