Stiri pe aceeasi tema

- Angajații migranți staționați in parcul Al Bidda din Doha, unde vor avea loc festivitațile pentru Cupa Mondiala, scrie The Guardian . Gardienii spun ca lucreaza in ture de 12 ore și ca de obicei au doar o zi libera pe luna. „Ne deplasam doar intre serviciu și cazarea noastra”, a spus unul dintre angajații…

- Dar grija mare, sa nu gandim! Da dureri de cap și ecraneaza imaginile cu Messi, cu Cristiano și cu Neymar. Și cu sarantocii aia indieni care mananca din sufertaș pe marginea drumului presarat cu diamante De ce sa ne uitam la meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal? Buna intrebare, mai ales daca…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar incepe duminica. Meciul de deschidere va fi cel dintre țara gazda și selecționata Ecuadorului, cu incepere de la ora 18:00. Ziariștii din strainatate au alcatuit mai multe topuri, precum cel al celor mai bine platiți fotbaliști convocați la turneul final din…

- Militantii pentru drepturile omului au facut vineri un apel catre suporterii care vor fi prezenți la Cupa Mondiala din Qatar: sa scandeze numele unei victime a regimului de la Teheran, Mahsa Amini, la meciurile echipei nationale a Iranului, informeaza AFP.

- Cu mai puțin de o luna inainte de inceperea turneului final din Qatar, avem deja o lista de jucatori importanți care ar putea rata turneul final din cauza accidentarilor. In aceasta perioada, fiecare fotbalist convocat se straduiește sa evite accidentarile, insa unii pur și simplu sunt loviți de ghinion.…

- Starul brazilian al echipei Paris St Germain, Neymar Jr. și alte opt persoane au fost judecate luni (17 octombrie) la Barcelona, fiind acuzate de frauda și corupție in legatura cu transferul jucatorului de la Santos la Barcelona in 2013. Paris St. Germain și starul fotbalului brazilian, Neymar, au fost…

- Clubul Wolverhampton a anuntat, vineri, ca portughezul Pedro Neto va fi operat la o glezna, astfel ca fotbalistul va rata Cupa Mondiala din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Gianluigi Donnarumma (23 de ani), portarul Italiei, admite ca clasarea pe primul loc al grupei in Liga Națiunilor, aduce un nou entuziasm, dar nu șterge deloc dezamagirea din barajul pentru Cupa Mondiala din Qatar. „Squadra azzurra” a facut rocada cu Ungaria in fruntea grupei, dupa succesul (2-0) de…