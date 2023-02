Stiri pe aceeasi tema

O țara din Europa interzice arderea Coranului! Decizia a fost luata dupa un scandal care a ajuns la nivel internațional.

Lazio Roma a pierdut puncte in fata unor echipe mai slabe in Serie A, a remarcat presedintele clubului, Claudio Lotito, intr-un interviu acordat Radiosei inaintea meciului de joi cu Juventus, de la Torino, din sferturile de finala ale Cupei Italiei, scrie site-ul TuttoMercatoWeb.

Echipa italiana Cremonese a invins miercuri seara, in deplasare, formatia AS Roma, scor 2-1, si s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei, anunța news.ro.

Formatia Newcastle s-a calificat in finala Cupei Ligii Angliei, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Southampton, scrie news.ro.

Echipa italiana Lazio Roma a invins joi, pe teren propriu, formatia Bologna, scor 1-0, in optimile de finala ale Cupei Italiei. Lazio s-a calificat pentru sferturile de finala ale competitiei.

Echipa Cremonese s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a invins, cu scorul de 5-4, dupa prelungiri si lovturi de departajare, formatia Napoli, anunța news.ro.

Echipa AS Roma a intrecut joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Genoa, intr-un meci contand pentru optimile de finala ale Cupei Italiei, transmite news.ro.

Echipa italiana Juventus Torino a invins duminica, pe teren propriu, echipa Inter Milano, scor 2-0, in ultimul meci al etapei a 13-a din Serie A, informeaza News.ro.