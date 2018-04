Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Poloniei a castigat, duminica, la Sopot, intalnirea de Cupa Davis cu Zimbabwe, din turul doi al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a competitiei, si s-a calificat in turul trei, faza in care va intalni Romania.

- CUPA DAVIS.Polonia si-a asigurat calificarea dupa meciul patru al intalnirii cu Zimbabwe, cand scorul general a devenit 3-1. Rezultatele meciurilor sunt urmatoarele: Kamil Majchrzak – Takanyi Garanganga 6-2, 6-2 Michal Przysiezny – Benjamin Lock 5-7, 5-7 Lukasz Kubot/Marcin…

- Perechea Marius Copil/Florin Mergea a invins, duminica, scor 6-2, 6-1, cuplul Yassine Idmbarek/Lamine Ouahab, in al treilea meci al intalnirii Romania – Maroc, de la Cluj-Napoca. Datorita acestui rezultat, Romania a castigat confruntarea cu marocanii si s-a calificat in turul trei al Grupei a II-a,…

- In primele doua meciuri, disputate sambata, Marius Copil l-a invins cu 6-0, 6-1 pe Amine Ahouda, iar Adrian Ungur s-a impus cu 6-0, 7-6 (3) in fata lui Lamine Ouahab. Duminica sunt programate la Cluj-Napoca si meciurile de simplu Marius Copil – Lamine Ouahab si Adrian Ungur – Amine Ahouda. In turul…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a invins formatia Marocului in turul al doilea al Grupei a II-a, zona Europa-Africa a Cupei Davis, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, duminica, dupa ce perechea Marius Copil/Florin Mergea a intrecut cuplul Yassine Idmbarek/Lacine Ouahab, cu 6-2, 6-1, aducand…

- Jucatorul Adrian Ungur, locul 500 ATP, l-a invins pe Lamine Ouahab, locul 572 ATP, scor 6-0, 7-6 (7/3), iar Romania conduce Maroc, scor 2-0, in intalnirea contand pentru turul al doilea al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis.