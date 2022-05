„Cupa Confucius”: şase elevi de la Şcoala EuroEd Iaşi au obţinut premii şi distincţii Sase elevi de la Scoala EuroEd au obtinut o serie de premii si distinctii la cea de-a treia editie a cometitiei „Cupa Confucius", un eveniment organizat de Institutul Confucius al Universitatii Bucuresti in mediul online, titlul generic al editiei fiind „One World - One Family". Elevii ieseni au trebuit sa pregateasca cate o interventie in limba chineza, inregistrata audio, in care fiecare dintre participanti a reflectat asupra impactului pe care il are invatarea limbii chineze, dar si importanta invatarii acestei limbi si a culturii chineze pentru tinerii din secolul XXI. Competitia s-a desfasurat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

