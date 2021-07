„Cununa grâului” – Obicei al secerișului reînviat în comuna Cricău Comunitatea din comuna Cricau readuce in actualitate obiceiul secerișului cunoscut sub numele de „Cununa Graului”. Din datele culese, din graiul generației strabune, peste 50 de sateni au reușit sa surprinda obiceiul in toata frumusețea sa. Au facut claca, au secerat, au facut snopi, au impletit cununa, care ulterior au udat-o prin hora și vorbe de cinste. Cei implicați doresc sa transmita generației urmatoare pastrarea tradiției și a obiceiurilor locale. Rude, prieteni, vecini, daca au fost cumva suparati, acum se impaca, se asociaza, se ajuta reciproc pentru a-si vedea cat mai degraba in curti… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO, VIDEO| „Cununa graului”: Obicei al secerișului reinviat intr-o comuna din Alba Comunitatea din comuna Cricau readuce in actualitate obiceiul secerișului cunoscut sub numele de „Cununa Graului”. Din datele culese, din graiul generației strabune, peste 50 de sateni au reușit sa surprinda obiceiul…

- Ediția din acest an a Targului de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara in aer liber din Romania, a fost anulata din cauza vremii total nefavorabile, decizia fiind luata pentru a nu pune in pericol viața participanților. Va rugam sa ne ajutați in mediatizarea…

- Oamenii au mai multe posibilitați, au mai mulți copii și mai multe oportunitați profesionale. Insa, un singur lucru a ramas constant. Barbații continua sa domine puterea politica. Barbații sunt majoritari in politica Chinei In momentul in care a fost format Partidul Comunist Chinez, nici o femeie nu…

- Spectacolul „Barbații la 40, Femeile la 43” și-a inceput turneul prin țara, iar pe 27 iunie, de la ora 18:00, Leonid Doni, Andreea Mateiu și Octavian Strunila vor urca pe scena teatrului buzoian! „Barbații la 40, Femeile la 43” este un spectacol despre criza prin care trec…

- Joi, 17 iunie, de la ora 11:00, o noua lecție gratuita pentru mii de elevi va fi transmisa in direct de la Mausoleul de la Marașești, județul Vrancea. A șaptea lecție din proiectul național „Educație la inalțime” are ca tema doua obiective de dezvoltare durabila – educație de calitate și egalitate de…

- Intr-un loc in care barbații au lipsit din punct de vedere istoric, rolurile femeilor pe o insula estona s-au extins dincolo de cele tradiționale și domina toate aspectele vieții de zi cu zi.

- Preotul Doru Gheaja, supranumit „Parintele cantecelor patriotice din Romania”, a primit sambata, 24 aprilie 2021, cea mai inalta distincție a Patriarhiei Romane, potrivit basilica.ro. „Crucea Patriarhala” i-a fost acordata la finalul Concertului extraordinar de pricesne „Credința și cultura”…