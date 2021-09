Accident teribil la Raliul Iașului! In timpul concursului, echipajul format din Adrian Raspopa și Cosmin Diacu (Skoda Fabia R5) a avut o ieșire violenta in decor pe PS2 Hadambu. Din nefericire, cunoscutul pilot Adrian Raspopa este acum in coma. Toți apropiații, prietenii, dar și admiratorii lui se roaga pentru el, iar starea lui este in continuare grava.