Cunoscutele citate ale lui Mihail Litvak 1. Eu nu știu calea spre succes. Dar știu ca calea catre eșec este dorința de a mulțumi pe toata lumea. 2. Nu exista logica masculina sau feminina, exista capacitatea sau incapacitatea de a gindi corect. 3. Vrei sa-ți cunoști principalul dușman? Uita-te in oglinda. Ocupa-te de el - ceilalți se vor impraștia. 4. Cu prietenii este placut sa comunici, dar cu dușmanii - este util. 5. Exist Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a criticat dur alianța pe care au facut-o PSD și PNL pentru a guverna in urmatoarea perioada, scrie ziardecluj.ro. De asemenea, el a spus ca este dezamagit ca Gabriela Firea a acceptat sa faca parte din Guvern. „Epoleții sunt la vedere de la primul ministru Ciuca și pana…

- Comisarul european Thierry Breton va veni joi la Bucuresti pentru a discuta cu liderii politici despre situatia ingrijoratoare generata de COVID-19. Acesta considera ca rata scazuta de vaccinare pune in pericol sanatatea romanilor si este "o bariera in calea redresarii depline a Romaniei si a Uniunii…

- Deputatul Marius Ostaficiuc, președintele organizației municipale PSD Iași, afirma ca „actuala guvernare interimara a dus Romania pe calea greșita și continua sa persiste in greșeala și prostie”. „Cam asta este singura concluzie ce poata fi trasa astazi dupa incercarile premierului demis Florin…

- Trafic a fost blocat la trecerea la nivel cu calea ferata pe Dj203F, in localitatea Magura, pe tronsonul trenului de persoane care se deplasa pe ruta Buzau – Nehoiașu, in urma unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. „Din primele date de la fața locului se pare ca trenul a intrat in coliziune…

- OrtodoxeSf. Ap. si Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel BatranGreco-catoliceSf. ap. si ev. LucaRomano-catoliceSf. Luca, ev.Sfantul Apostol si Evanghelist Luca este pomenit in calendarul crestin ortodox la 18 octombrie.Sfantul Evanghelist Luca, martor al propovaduirii Domnului si al patimilor Lui, era…

- Primarul Emil Boc a declarat ca vaccinarea este calea spre libertatea deplina.”Masurile legale fac din oamenii vaccinați oameni liberi. Oamenii vaccinați, practic, nu au restricții, decat cele minimale, impuse de lege. Cei nevaccinați au condiții suplimentare pentru a accesa viața publica, restaurante,…

- Astazi se implinesc 161 de ani de la inaugurarea caii ferate Constanta Cernavoda, prima din Dobrogea. Pe 22 septembrie 4 octombrie 1860 se inaugura cu fast calea ferata Cernavoda Constanta, prima din Imperiul Otoman. Este adevarat ca ideea construirii caii ferate le a apartinut englezilor care au si…

- Trenul care circula pe ruta Galați-Barlad a lovit un excavator. Accidentul in urma caruia șoferul utilajului a murit s-a produs in județul Galați, anunța Mediafax. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost in jurul orei 13.00. Echipajele de la pompieri, Poliție și SMURD care s-au deplasat…