Cunoscut actor vrea să candideze la locale: 'Nu exclud colaborarea cu orice forţă politică' Actorul Claudiu Bleonț vrea sa candideze ca independent la alegerile locale pentru funcția de primar al comunei Beliș, din județul Cluj, dar spune ca nu exclude și o colaborare politica. El și-a intrebat fanii de pe Facebook cum ar trebuie sa procedeze: „Astazi ma simt un candidat independent, care nu isi propune sa faca politica tributara unei doctrine politice...sau mai bine spus isi propune sa faca politica cetateanului, politica locului, politica oamenilor. Imi propun sa fac administratie inainte de toate, dar administratie pentru cetatean, in slujba lui si nu invers. Stiu ca pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

