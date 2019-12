Cumpărăturile de Crăciun pot fi la fel de stresante ca participarea la un maraton (studiu) Umblatul prin magazine poate creste ritmul cardiac cu aproximativ 30% astfel incat cumparaturile de Craciun pot fi la fel de stresante ca participarea la un maraton, arata un studiu realizat la comanda unui magazin on-line.



"Umblatul prin magazine va poate creste ritmul cardiac cu aproximativ 30%. (...) 55% dintre persoanele care merg la shopping au atins oboseala cauzata de cumparaturile festive in doar 45 de minute, iar 80% dintre participanti au avut o dereglare a ritmului cardiac, care presupune crestere a numarului de batai ale inimii fata de normal", se arata in studiul efectuat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

