Cumetriile lui Buzatu cu denunțătorul său O noua bomba a explodat in lumea politica și de afaceri din Vaslui, dupa ce Dumitru Buzatu, fostul șef al Consiliului Județean Vaslui și om de afaceri influent, a fost denunțat la DNA de nimeni altul decat omul sau de casa, de lunga durata, Emil Savin, cunoscut in zona Moldovei sub numele de „Farmazon” și „regele asfaltului.” Farmazon, care a fost șoferul șefului CAP de la Murgeni imediat dupa Revoluția din 1989, a intrat ulterior in lumea afacerilor și a avut o relație comerciala solida cu Consiliul Județean Vaslui, timp de 30 de ani, de cand Dumitru Buzatu a devenit șeful județului. Un alt aspect… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

