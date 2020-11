Stiri pe aceeasi tema

- Noul spital de ingrijiri și paliație din Botoșani, care deține 120 de paturi pentru pacienți COVID-19 nu a fost inca deschis, deși este finalizat, deoarece nu este racordat la utilitați, conform Monitorul de Botoșani. Spitalul a fost renovat inca din vara, cu fonduri alocate din bugetul statului, prin…

- Spitalul de boli cronice si ingrijiri paliative din municipiul Botosani, ale carui lucrari de constructie nu au fost finalizate, ar putea deveni spital suport pentru pacientii COVID-19, a anuntat, miercuri, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), prefectul Dan Nechifor.…

- Artistul si-a dat ultima suflare la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Apropiatii tanarului spun ca acesta nu avea alte boli grave, nimeni nu s-ar fi asteptat ca organismul artistului sa fie atat de repede rapus de infectia cu noul coronavirus. Silviu Hutanu, membru…

- Noua asistenti de farmacie si trei farmacisti de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina au teste pozitive pentru noul coronavirus. Este ultimul focar descoperit in spital, potrivit Adevarul.ro In 21 octombrie 2020 au aparut primele teste pozitive. De atunci, focarul a continuat sa se extinda. „La momentul…

- Proiect: Protejarea sanatații populației in contextul pandemiei cauzate de COVID 19 prin Investiții in infrastructura sanitara la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare cod SMIS 139229 Unitatea sanitara Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare a inceput in data…

- Mai multi medici de la spitalul Colentina sunt nemultumiti ca unitatea sanitara urmeaza sa devina spital exclusiv Covid. In semn de protest fata de decizia ministerului Sanatatii, directorul medical si-a dat demisia. Victor Cauni, seful secției de Urologie a vorbit in aceasta seara, la Sinteza Zilei,…

- Un adolescent de 17 ani din Bucuresti, diagnosticat cu COVID-19, a ajuns la Terapie Intensiva cu sindrom inflamator multisistemic. Este al doilea copil care face acest sindrom care afecteaza toate organele, transmite Mediafax.Adolescentul de 17 ani din Bucuresti a ajuns la spitalul Victor Gomoiu in…

- Specialistii de la spitalul din Ploiesti au propus ca tatal Madalinei Manole sa fie transferat la o unitate medicala din Focsani pentru ca nu erau paturi libere la Terapie Intensiva, unde Ion Manole ar fi avut nevoie sa fie tratat. Familia s-a opus transferului si s-a decis sa se astepte eliberarea…