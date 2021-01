Cum vrea Viktor Orban să îi cucerească pe tineri înainte de alegeri Ungaria ar putea elimina impozitul pe venit pentru adultii tineri, într-o mutare vazuta de multi ca o încercare a premierului Viktor Orban de a cuceri electoratul tânar înaintea alegerilor parlamentare din 2022, potrivit Bloomberg, citat de ZF.

Planul implica pe oricine cu vârsta sub 25 de ani si ar urma sa fie implementat pâna la începutul anului viitor, chiar înainte ca populatia sa se îndrepte spre urne pentru a decide daca îi acorda lui Orban al patrulea mandat consecutiv sau nu.

Plafonul pâna la care ar fi aplicata facilitatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

