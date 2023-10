Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea deveni la fel de dependenta de China pentru bateriile cu litiu-ion si pile de combustibil, pana in 2030, precum a fost de Rusia pentru energie inainte de razboiul din Ucraina, daca nu va masuri puternice, arata un document pregatit pentru liderii UE, transmite Reuters.Documentul,…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat ca Uniunea Europeana trebuie sa isi reduca dependenta de China si ca sustine ancheta UE privind subventiile pe care Beijingul le acorda industriei sale de vehicule electrice, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar, informeaza Mediafax.„Daca…

- Ultimii doi ani de perturbari energetice in Europa, pe fondul crizei provocate de razboiul din Ucraina, au creat tensiuni pentru consumatori, furnizori de energie electrica și investitori din cauza prețurilor, accesibilitații și rezilienței aprovizionarii cu energie. Sub presiunea uriașa pentru a compensa…

- Romania este lider de piața in ceea ce privește exportul graului in afara Uniunii Europene, in anul comercial care a inceput la 1 iulie.Romania a livrat in afara spațiului comunitar 1,26 de milioane de tone de grau doar in primele 2 luni ale acestui an comercial, care a inceput la 1 iulie.…

- Gazprom este responsabil pentru mai mult de jumatate din cresterea importurilor de gaze ale Chinei in acest an, a anuntat directorul general al grupului energetic rus, Alexei Miller, fara a prezenta cifre, transmite Reuters. Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, in special spre Europa, aproape s-au…

- Premierul Indiei, Narendra Modi, va efectua pe 25 august prima vizita de stat a unui sef de guvern indian la Atena din 1983, pentru a se intalni cu omologul sau, Kyriakos Mitsotakis, transmite Agerpres . ”Obiectivul vizitei de o zi a premierului va fi consolidarea cooperarii in materie de securitate…

- RESITA – E vorba despre investitiile facute la Resita in vederea scaderii amprentei de carbon, in acord cu politica Uniunii Europene, spune Adrian Popescu, presedintele Consiliului de Administratie al Artrom Steel Tubes! „Pe fluxul productiv de otel de la Resita am facut investitii in anii trecuti,…