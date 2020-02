Cum vrea UE sa compenseze scaderea veniturilor dupa Brexit: taxarea plasticului si certificate de CO2

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri pentru a trai si a lucra in Regatul Unit dupa Brexit, a anuntat Ministerul de Interne britanic. Potrivit autoritatilor de la Londra, peste 2,7 milioane de solicitanti au primit permisiunea de a ramane in Regatul Unit. In perioada…

- Premierul britanic Boris Johnson va adopta luni o atitudine ferma si "fara concesii" la adresa Uniunii Europene, intr-un discurs care vizeaza definirea principalelor linii ale politicii Regatului Unit post-Brexit, a relatat duminica presa britanica, citata de AFP."Brexit, ziua 1: Johnson alege ruptura…

- Statele membre ale Uniunii Europene si-au dat acordul formal pentru Brexit, ultimul pas in procesul retragerii Regatului Unit din blocul comunitar. Acesta a fost aprobat prin procedura scrisa, a precizat...

- Regatul Unit va parasi blocul comunitar, la care a aderat in 1973, vineri, 31 ianuarie, la miezul noptii, ora Bruxellesului (23:00 GMT, ora 1:00, ora Romaniei). Atunci, drapelul UK va fi retras din institutiile Uniunii Europene. Aceasta veste nu este tocmai bine venita și pentru romani, care au devenit…

- Guvernul britanic a anuntat miercuri ca prezinta in Parlament un proiect de lege vizand sa puna capat, la finalul perioadei de tranzitie post-Brexit, accesului automat de care dispun vapoarele statelor membre ale Uniunii Europene (UE) in apele cu peste ale Regatului Unit, relateaza Reuters, potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in cadrul vizitei de lucru de la Bruxelles, ca cetatenii romani care sunt astazi in Marea Britanie au drepturile garantate, insa pentru europenii care vor merge in Marea Britanie, dupa Brexit, nu exista o reglementare. "Pentru romanii care sunt astazi in Marea Britanie,…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Ludovic Orban a avut in prima zi a vizitei sale la Bruxelles intalniri cu mai multi lideri europeni, printre care presedintele Consiliului European, Charles Michel, si negociatorul-sef al Uniunii pentru retragerea Regatului Unit din UE,…

- Premierul Ludovic Orban incepe astazi o vizita oficiala de trei zile, la Bruxelles. Seful Guvernului se va intalni atat cu liderii Uniunii Europene, cat si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. La Bruxelles, premierul este insotit de Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, si de trei…