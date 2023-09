Ati auzit, probabil, de ideea de „clienti misteriosi”. S-a folosit pana acum in comert. Dar iata ca aceasta tactica ar putea intra si in afacerea „azilelor groazei”. Mai exact, Guvernul intentioneaza sa interneze pacienti „misteriosi” in diferite azile din tara, care sa raporteze autoritatior tratamentul la care sunt supusi in respectiva unitate. Misiunea „clientilor misteriosi”: […] The post Cum vrea Guvernul sa rezolve problema "azilelor groazei". Cine sunt "bunicii sub acoperire" care vor ocupa ospiciile first appeared on Ziarul National .