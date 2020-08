Cum vor putea traversa românii Ungaria. Precizări importante de la MAE "In cadrul discutiei a fost obtinuta confirmarea, din partea ministrului Peter Szijjarto, ca tranzitul cetatenilor romani prin Ungaria, respectiv accesul cetatenilor romani - lucratori transfrontalieri nu vor fi afectate. Astfel, conform oficialului ungar, tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii si se va face prin aceleasi puncte de trecere ale frontierei si pe aceleasi culoare rutiere stabilite. A aratat ca regulile preconizat a fi schimbate se refera la intrarea in Ungaria ca destinatie finala a calatoriei. De asemenea, a sugerat ca autoritatile… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

